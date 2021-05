Finalmente nel calcio dilettantistico sassarese si muove qualcosa che non riguarda solo le squadre di Eccellenza, il cui campionato, sia pure a ranghi ridotti, è ricominciato. In Prima categoria ad esempio ci sono dirigenti coraggiosi e preparati che sfidano sportivamente la pandemia e cercano di programmare il futuro delle loro compagni. È il caso del Sennori calcio, società di grande blasone, che specialmente negli anni 80 ha conosciuto grandi momenti e splendidi campionati in serie D, quando la squadra era guidata alla presidenza dal mitico commerciante sennorese Basilio Canu, a cui è stato intitolato lo stadio di Sennori, un impianto modello in erba sintetica che farebbe gola anche a società professionistiche.

La nuova società del Sennori calcio è comunque molto ambiziosa. Il presidente Gianni Desini la guida da diversi anni, partendo da zero e ottenendo nella scorsa stagione la promozione in Prima categoria. Quest'anno poche partite al vertice, prima del fatidico stop. In questo weekend la società ha iniziato a fare le cose in grande e a programmare la prossima stagione. Gianni Desini e la dirigenza hanno innanzitutto individuato un direttore sportivo: il castellanese Davide Capula, con esperienze nel Castelsardo calcio, ai tempi della Promozione. Confermato lo staff tecnico: allenatore della prima squadra Massimiliano Nieddu, preparatore atletico prof. Luca Delogu, allenatore dei portieri Marco Piga. Tecnico della Juniores ancora Antonio Ciaramitaro, mentre dei giovanissimi si occuperà Francesco Senes. Il ruolo di fisioterapista è stato affidato al dott. Giovanni Farina. Sul fronte giocatori confermato il blocco della rosa precedente, ma oggi la società ha ufficializzato il primo colpo di mercato: l'ottimo trequartista Fabio Nuvoli, classe 1986, questa stagione in forza all'Usinese, ma con esperienze nell'Ossese, Thiesi e Porto Corallo."È un giocatore che abbiamo fortemente voluto.- spiega il presidente Gianni Desini - Fabio Nuvoli è solo il primo acquisto di altri importanti che verranno, sia dalla Promozione che dall'attuale Eccellenza. Entro due anni la nostra società ambisce al ritorno in Promozione e ( calcisticamente parlando) faremo il possibile per raggiungere questo obbiettivo. Poi come sempre sarà il campo a decidere. L'auspicio - conclude - è che questa pandemia termini al più presto e che finalmente si possano riprendere le attività, con le tribune del nostro Basilio Canu colme di gente e di passione come ai bei tempi".

