Altro colpo di mercato del Sennori calcio, società ambiziosa che milita nel girone D di Prima categoria. Oggi è stato ingaggiato dalla società il forte attaccante sassarese Andrea Usai, classe 1984, quasi 300 gol in carriera in tutte le categorie sino alla serie D.

Porto Torres, Latte Dolce, Li Punti, Usinese sono le formazioni in cui ha militato il neo acquisto sennorese. Nonostante le numerose richieste da parte di società di categorie superiori, Usai ha voluto fortemente il Sennori.

"Mi ha convinto il progetto della società e per questo ho accettato - spiega il giocatore -. Ho incontrato dirigenti moderni, con idee chiare e tanta programmazione. La squadra inoltre è già buona e il campo sportivo è tra le migliori strutture presenti in Sardegna. Quindi ci sono tutte le condizioni per fare bene. Da parte mia - conclude Usai - mi impegnerò ad aiutare il Sennori a tornare a giocare in categorie più consone al suo blasone".

La società non ha comunque intenzione di fermarsi: "Siamo in trattativa con un difensore e un centrocampista di grande qualità", afferma il presidente Gianni Desini. L'impressione quindi è che il Sennori calcio abbia tutta l'intenzione di tornare al più presto nel calcio sardo che conta. Di sicuro la squadra allenata da Massimiliano Nieddu si prepara, per la prossima stagione calcistica, a recitare un ruolo di primissimo piano nel campionato di Prima categoria.



