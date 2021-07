C'è grande fermento nelle big del Sassarese dei gironi G e H di seconda categoria, che si preparano ad una grande stagione. Il Sorso calcio (girone H), una compagine di grande blasone e tradizioni, con passato anche in serie C, punta senza mezzi termini a vincere il campionato. Ma il presidente Pier Mario Fenu ha fatto sapere che "la società ha inoltrato ufficialmente la domanda di ripescaggio in Prima Categoria". Stessa domanda anche da parte dell'Audax Algherese (girone G), ora la maggiore squadra della città catalana. "Speriamo in una risposta positiva della Federazione", ha affermato il presidente dell'Audax Gianluca Monaco, che nel frattempo ha confermato l'allenatore Gianni Piras.

Nel girone G novità anche nel Florinas calcio, protagonista ultimamente di ottime stagioni. La società, guidata dal presidente Tonino Era, ha deciso di affidare la conduzione tecnica della squadra a Gabriele Porcu (ex allenatore di Stintino e Porto Torres). Il trainer turritano si avvarrà della collaborazione di Roberto Congiatta, anche lui portotorrese, al rientro da importanti stagioni calcistiche in Spagna. Tornando al girone H, il Castelsardo calcio del presidente Pier Filippo Denicu, altra nobile decaduta del pallone sardo, si è affidata ad un tecnico di Porto Torres: Emanuele Riu, alla prima esperienza come allenatore, dopo un ottimo passato calcistico da attaccante.



