I Giovanissimi dell’Alghero Calcio conquistano il titolo regionale superando in finale il Calcio Pirri con il punteggio di 2-0 grazie alle reti di Manai e Porqueddu.

A Ghilarza, i giallorossi hanno coronato una stagione straordinaria, tornando ad alzare una coppa che mancava da tre anni. Un successo costruito nel tempo, frutto del lavoro quotidiano della società, dello staff tecnico e soprattutto di un gruppo di ragazzi che ha dimostrato talento, sacrificio e grande spirito di squadra.

Merito importante va a Mister Lavecchia e a tutto lo staff che da anni portano avanti con passione e competenza il progetto tecnico del settore giovanile dell’Alghero, valorizzando i giovani e facendoli crescere dentro e fuori dal campo.

Ma applausi sinceri anche al Calcio Pirri, protagonista di un percorso eccezionale e autore di una finale giocata con carattere e qualità. Arrivare fino all’ultimo atto regionale conferma il valore di una squadra che ha saputo distinguersi durante tutta la stagione.

Una finale che rende orgoglio a tutto il calcio giovanile sardo: l’Alghero festeggia il titolo regionale Giovanissimi, il Calcio Pirri esce a testa altissima.

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