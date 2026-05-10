Sarà la Villacidrese ad affrontare il Bonorva nella finalissima playoff di Promozione. Sconfitta in rimonta per il Castiadas al termine di una gara spettacolare e ricca di emozioni, decisa soltanto nel secondo tempo supplementare.

La partita si accende già nella prima frazione. Al 14’ Mattea prova dal limite con una conclusione rasoterra sul primo palo, ma Riccio è attento e blocca in tuffo. Al 19’ ancora Mattea protagonista: sponda di Lecca e tiro al volo, ma la palla non inquadra la porta. Al 26’ grande occasione per il Castiadas: Lecca scappa sulla sinistra e mette in mezzo, Pulcrano viene contrastato e la palla arriva a Mattea che da pochi passi trova ancora la risposta decisiva di Riccio.

Il vantaggio arriva al 35’: azione avvolgente con lancio di Ornano, spizzata di Ridolfi per Lecca che serve in orizzontale Pulcrano, bravo a insaccare a porta vuota. Al 39’ sugli sviluppi di una punizione Cappai di testa, ma Galasso blocca senza problemi.

Nella ripresa il Castiadas spinge forte. Al 4’ Caferri prova il gran tiro al volo dalla sinistra, ma Galasso compie un intervento prodigioso. Al 5’ cross rasoterra di Andrea Marci, Pulcrano non arriva per un soffio. All’8’ ancora Pulcrano sfortunato, colpisce il palo su assist di Lecca. Al 14’ colpo di testa di Atzei su traversone di Laconi, palla fuori di poco. Poco dopo Mattea ci prova dal limite ma calcia alto. Al 23’ Agostinelli non arriva per un soffio sul cross di Atzei. Al 40’ arriva il pareggio con un capolavoro di Mascia, che da 30 metri disegna una parabola imprendibile sotto l’incrocio alla destra di Galasso. Al 44’ altra grande occasione per il Castiadas: punizione di Agostinelli che si stampa sul palo.

Nel primo tempo supplementare la tensione sale. Al 2’ Cadoni si presenta davanti a Doneddu ma si fa ipnotizzare dall’estremo difensore. Al 4’ ancora Doneddu decisivo sulla conclusione di Jeronimo Ridolfi, respinta con i piedi.

Nel secondo supplementare arriva la svolta definitiva. Al 10’ incornata di Cirronis su cross di Laconi, ma Galasso compie un altro intervento straordinario deviando in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, in mischia, Muscas trova la zampata vincente che vale la qualificazione della Villacidrese.

Per il Castiadas non è però ancora finita la stagione: la squadra dovrà infatti affrontare l’Usinese in uno spareggio utile a definire la graduatoria finale per eventuali ripescaggi.

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