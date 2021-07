Continuano i movimenti di mercato nelle squadre regionali del Nord Sardegna. Il San Nicola Ozieri dà il via alla stagione calcistica 2021-2022, ufficializzando l’organigramma societario: alla guida della società ozierese è stata confermata Rossana Boe, che ricoprirà anche l’incarico di direttore sportivo.

Sarà coadiuvata dal vice presidente Alessandro Chirigoni, dal segretario e addetto stampa Caterina Bertulu e dal cassiere Giuseppe Chessa. I dirigenti sono Giacomo Demarcus, Salvatore Bertulu e Chiara Boe.

Pensa in grande anche il Badesi 09 che dopo aver confermato in panchina mister Matteo Serra, ha annunciato gli arrivi dell’attaccante, classe 1986, Roberto Pala (ex Ilva Maddalena, Tempio, Buddusò, Sorso e Sennori), il difensore, anche lui del 1986, Gavino Fiori (ex SanTeodoro, Olmedo, Li Punti, Budduso e Bonorva), e il classe 200 Matteo Secchi (ex Valledoria, Tergu, Sorso e Nuorese). Confermati, invece, Matteo Pinna (alla sua quinta stagione a Badesi), e il capitano Salvatore Orra (ottava stagione per lui in maglia gialloblu).

Si muove anche il Pattada che ha deciso di affidare la guida tecnica a Gregorio Sanna, che prende il posto di Ferruccio Terrosu. In difesa troverà spazio sicuramente il difensore, nuovo arrivo, Emanuele Bellu. L’Usd Sennori si è assicurata le prestazioni del classe 1988 Antonio Bonetto, ex Sorso, Usinese e Porto Torres.

In promozione continua a spron battuto la campagna acquisti del Buddusò che, nelle ultime ore, ha reso noto l’arrivo del difensore cenrale Davide Dessolis, ex Abbasanta.

