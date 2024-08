In Eccellenza, il Li Punti ha tesserato gli attaccanti Nicolò Cirotto (classe 2002), ex Coghinas e Città Castelsardo, Santino Federicci (2005), ex Scanzano Jonico e Corrasi Oliena, i centrocampisti Juan Ignacio Centeno (1995), che aveva già giocato con i sassaresi e con Calangianus, Luogosanto e Villasimius, e Luigi Barbieri (1998), ex Policoro, Geraci, Mazara e Vittoria. Confermati il centrocampista Fabio Castigliego (2003) ed il difensore Stefano Ruiu (2005).

In Promozione, il vice presidente del Castiadas, Matteo Frau annuncia l'arrivo del centrocampista argentini Lucas Szafran Agustin che ha giocato nella massima serie argentina col San Martin de San Juan e ha indossato le maglie di Breno e Borgosesia in Serie D, Darfo Boario, Tharros e Sersale in Eccellenza.

Presi Marco Miccoli, ex Francavilla, Brindisi, Ostuni, Masagne e giovanili del Foggia e Lecce, Giovanni Alberto Maria Pensa, ex Vigevano, Robbio e Villasimius, ed il promettente Fabio Cadoni, ex Gigi Riva.

