Tra oggi e domani nuovamente in campo le oristanesi di Promozione. Per il programma della prima giornata di ritorno, stasera sarà volta delle gare del girone A, domani quelle del girone B. In entrambi i giorni le partite si disputeranno a partire dalle 15.

Nel girone A impegni casalinghi per Terralba F. Bellu e Tharros. I terralbesi ospiteranno il Tonara con l’obiettivo di proseguire la corsa alle primissime posizioni. L’undici allenato da Daniele Porcu è reduce dalla vittoria di sei giorni fa, sempre al “Remigio Corda”, contro la Freccia Parte Montis (5-0). Così come i tonaresi, che arrivano dalla conquista dei 3 punti, sul campo della Baunese (1-3 il finale); un successo che ha dato morale e mosso la classifica nella corsa salvezza. All’andata si impose il Terralba per 1-3. La Tharros, invece, riceverà la visita del Samugheo. Entrambe le formazioni arrivano da una sconfitta: gli oristanesi sono caduti contro il Selargius (0-1 al Comunale di Oristano), il Samugheo in casa della Villacidrese (2-0). Per entrambe l’obiettivo è fare punti. All’andata vinse la Tharros per 2-3. In trasferta, invece, le gare di Arborea e Freccia Parte Montis. L’undici allenato da Nicola Battolu farà visita al Castiadas, prima in classifica a quota 40 punti (assieme al Guspini). Arborea che dovrà riscattare la sconfitta di 6 giorni fa in casa dell’Atletico Cagliari (3-1). All’andata arrivò la vittoria della formazione allenata da Alberto Antinori, per 1-3. La Freccia Parte Montis sarà impegnato sul campo del CUS Cagliari. I mogoresi puntano a invertire la rotta dopo 5 sconfitte di fila. La prima di andata si concluse con un pareggio a reti inviolate (0-0).

Nel girone B, Bosa e Ghilarza giocheranno nella giornata di domani. I primi saranno impegnati ad Alghero, contro la dominatrice del torneo (17 vittorie in 17 gare). Bosani reduci dalla sconfitta sul campo dell’Ozierese (5-2). All’andata gli algheresi vinsero 5-2. Il Ghilarza ospita il Luogosanto, quinta forza del campionato. I padroni di casa arrivano da una vittoria (2-3 contro l’Atletico Bono) che ha rilanciato la classifica nella corsa salvezza.

