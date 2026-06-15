Una stagione chiusa con un solido decimo posto in classifica, la salvezza conquistata con quattro giornate d'anticipo e la voglia di continuare a crescere. L'Uta archivia il suo secondo campionato consecutivo in Promozione con 45 punti, frutto di tredici vittorie, sei pareggi e quindici sconfitte. Dopo un avvio complicato, il cambio in panchina ha rappresentato la svolta della stagione. L'arrivo di mister Madau ha dato nuova linfa ai biancoverdi, protagonisti di un ottimo girone di ritorno chiuso con 27 punti, un rendimento inferiore soltanto a quello delle prime cinque della classe.

Le conferme

La dirigenza è già al lavoro in vista della stagione 2026-2027 e ha iniziato a delineare l'organico che sarà a disposizione del tecnico. In difesa sono già state ufficializzate le conferme di Marco Carrus, Nicola Manca e Gabriele Orrù. A centrocampo resterà intatto il quartetto titolare composto dal vicecapitano Christian Sartorio, Daniele Bratzu, Nicola Mancini e Tommaso Piro. In attacco continueranno a vestire il biancoverde Federico Porru, Alessio Piras e il capitano Raffaele Picciau. Faranno inoltre parte della prima squadra alcuni giovani provenienti dall'Uta Under 21, impegnata nell'ultima stagione in Terza Categoria: Gabriele Suella, Fabiano Billai, Omar Pinna, Marco Mennella e Fabio Fenu.

Il presidente

Il presidente Marco Baroncelli traccia un bilancio dell'annata appena conclusa: «Dopo cinque anni lo staff è cambiato e questo ha comportato alcune difficoltà iniziali. La stagione era iniziata male e i risultati ci hanno convinto a intervenire prima che la situazione potesse peggiorare. A novembre, con l'arrivo di mister Madau e mister Manca, siamo riusciti a ricompattare il gruppo e a costruire un percorso che ci ha portato a ottenere un risultato finale di alto livello». Lo sguardo è ora rivolto al prossimo campionato, con l'obiettivo di continuare il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni. «Vogliamo migliorare ancora e fare meglio del decimo posto ottenuto quest'anno – conclude Baroncelli – Abbiamo confermato mister Madau e il suo staff e stiamo lavorando alla costruzione della rosa. Inoltre, alcuni ragazzi che nella scorsa stagione hanno giocato in Terza Categoria entreranno stabilmente a far parte del gruppo della prima squadra. Per noi la valorizzazione del settore giovanile rappresenta un aspetto fondamentale del progetto societario: vogliamo continuare a dare spazio ai nostri giovani, accompagnandoli nel percorso di crescita e creando un legame sempre più forte tra il vivaio e la prima squadra».

© Riproduzione riservata