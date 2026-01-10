Il nuovo anno dell’Arzachena Academy Costa Smeralda si apre con due trasferte. Archiviata la prima in quel di Galtellì, che ha fruttato una vittoria e la possibilità di chiudere con 26 punti il girone di andata del campionato di Promozione, domani i galluresi se la vedranno con lo Stintino allo stadio comunale Roccaruja.

Appuntamento al quale la squadra di Mauro Ottaviani arriva dopo una settimana tipo di allenamenti al Geovillage di Olbia per l’indisponibilità del Biagio Pirina, il cui manto erboso è in fase di rifacimento. «Sarà una partita tosta: alla prima di campionato erano già una buona squadra, ma noi andremo là a fare la nostra partita, e se saranno più bravi di noi gli stringeremo la mano», commenta Ottaviani.

Dopo il 5-0 rifilato a domicilio al Tuttavista fanalino di coda del girone B, l’Arzachena va a caccia del bis contro un avversario impegnato nella lotta salvezza, che non vince da due mesi. Guai, però, a sottovalutare lo Stintino. «Martedì contro l’ultima siamo andati all’intervallo sull’1-0. A parte l’Alghero, che sta giocando un altro campionato, il girone è più livellato di quanto non dica la classifica, che spesso non rispecchia le prestazioni», avverte l’allenatore degli smeraldini. «Il primo giorno della ripresa ho avvisato la squadra: al ritorno sarà un’altra storia e servirà la massima concentrazione, perché, tra chi lotta per non retrocedere e chi ambisce al salto di categoria, le partite saranno più toste di quelle del girone di andata».

Martedì a Galtellì Ottaviani ha dovuto fare a meno di Danilo Bonacquisti, alle prese con problemi fisici. «Il capitano è in fase di recupero, conto di averlo di nuovo a disposizione a breve, ma abbiamo bravi giocatori, i nuovi acquisti si sono integrati perfettamente e i nostri giovani stanno ben figurando», dice il tecnico romano. «Contro il Tuttavista abbiamo finito la partita con sei under in campo, di cui uno del 2009. Qualche volta paghi l’inesperienza, com’è successo contro il Luogosanto, ma fa parte del percorso».

Squadre in campo domani al Roccaruja alle 15: Stintino-Arzachena sarà arbitrata da Elisa Arru della sezione di Sassari, assistenti Andrea Orrù e Giovanni Spanu (Sassari).

