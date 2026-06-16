Maro Farci è il nuovo allenatore del Villamassargia in Prima categoria. Un ritorno il suo, visto il suo passato con buoni risultati colti proprio con questa società.

Farci è stato infatti già allenatore del Villamassargia per quattro anni durante i quali ha conquistato la promozione dalla Seconda categoria alla Prima, riuscendo poi a costruire un gruppo competitivo e ambizioso, arrivando anche a sfiorare il salto in Promozione.

«Il suo ritorno», scrive la società, «rappresenta una scelta all’insegna della continuità, della competenza e della conoscenza dell’ambiente. Siamo certi che la sua esperienza, la sua passione e il suo entusiasmo saranno un valore aggiunto per affrontare le sfide della nuova stagione».

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