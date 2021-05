Sarà un Porto Rotondo sicuramente tranquillo, ma anche molto rimaneggiato, quello che affronterà domenica prossima in casa (al Caocci di Olbia) la lanciatissima Ossese, seconda in classifica nel campionato di Eccellenza.

L'emergenza per i galluresi è soprattutto nel reparto difensivo, in cui mancheranno Mario Orecchioni (infortunio alla mano), Daniele Frisciata (squalificato) e Daniele Deiana (sempre alle prese con dolori muscolari. "Certo, sono assenze gravi, che si aggiungono alle altre - spiega il tecnico del Porto Rotondo Simone Marini - Ad ogni modo cercheremo di affrontare i bianconeri nel migliore dei modi, consapevoli che quella di Giuseppe Cantara è una squadra attrezzata per il salto di categoria. Noi nel frattempo ci stiamo allenando bene e i nostri giovani stanno crescendo. Deciderò la formazione domenica mattina, devo sciogliere ancora diversi dubbi e regolarmi con i fuori quota. Di sicuro - conclude - non partiremo battuti e vorremmo confermare, almeno come prestazione, l'ultima partita casalinga col Bosa vinta 2-0".

Porto Rotondo - Ossese sarà quindi una partita ricca di spunti e motivazioni, anche perché gli ospiti sono costretti a vincere se vogliono rimanere nella scia della capolista Atletico Uri.

