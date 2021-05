Un malore durato qualche giorno. Superato. Ma Giuseppe Cantara, allenatore dell’Ossese calcio, al secondo posto nel campionato di Eccellenza, dovrà però osservare un periodo di riposo prima di riprendere ad allenare. Per cui il tecnico bianconero non sarà più alla guida della squadra, con grande rammarico della società, che ieri in tarda serata ha comunicato la notizia sulla pagina ufficiale di facebook.

Lo staff di Giuseppe Cantara continuerà comunque il proprio lavoro. La dirigenza ha infatti affidato la guida tecnica a Francesco Cossu, già preparatore atletico. Vice allenatore è stato confermato Vico Chessa. Come allenatore dei portieri sarà sempre al suo posto Pino Sara. Ieri sera Giuseppe Cantara ha comunicato personalmente la notizia alla squadra, fatto che ha suscitato momenti di grande commozione nello spogliatoio, con qualche giocatore e dirigente in lacrime. Raggiunto al telefono, Cantara tranquillizza tutti. "Mi sono ripreso dal malore e ora sto bene - commenta l'allenatore - Dovrò però osservare, su prescrizione medica, un periodo di assoluto riposo, lontano da stress eccessivi. Ovviamente mi dispiace moltissimo per i miei ragazzi, per i dirigenti e per tutto l'ambiente, col quale ho sempre avuto un rapporto splendido. Lascio la squadra in buone mani, che sapranno condurre la compagine ad un ottimo finale di stagione. Il mio comunque - conclude - è solo un arrivederci".

54 anni, ozierese, è uno dei migliori allenatori di calcio sardi. Profondo conoscitore della materia, sempre aggiornato, tra l'altro un ottimo passato da centrocampista, era al suo terzo anno alla guida dell'Ossese. Compagine che ha guidato due stagioni fa al salto di categoria, dalla Promozione all'Eccellenza. L'anno scorso un grande campionato da matricola, prima dell'interruzione di marzo 2020 per la pandemia. In questa stagione tormentata ancora ottimi risultati. Ora lo stop medico momentaneo. Nel frattempo via social arrivano per il tecnico tantissimi auguri e manifestazioni di affetto, a testimonianza della grande stima che tutto il movimento calcistico isolano riconosce a Giuseppe Cantara, sia come allenatore che come uomo.

