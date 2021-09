È stato dimesso dall'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Alessio Virdis, 21 anni, attaccante dell'Ossese. Il giocatore al 2' minuto della partita di ieri Ossese - Li Punti, ritorno del primo turno di Coppa Italia Eccellenza, è stato colpito da una brutta pallonata in pieno volto. Immediatamente soccorso è stato trasportato in autoambulanza all'ospedale per accertamenti. Virdis non ci vedeva quasi più dall'occhio sinistro. I medici avevano sospettato un distacco della retina. Poi per fortuna la TAC ha dato esito negativo. Tuttavia nei pressi della retina stessa è stato rilevato un piccolo ematoma. Per cui Alessio Virdis dovrà osservare diversi giorni di assoluto riposo ed essere sottoposto a nuovi controlli medici il 9 settembre.

"Devo dire di essermi spaventato - commenta oggi dalla sua casa di Bono il giovane attaccante - Oltre al dolore lancinante al viso non vedevo quasi nulla. Ma ora il peggio sembra essere passato. Dopo il riposo non vedo l'ora di tornare in attività e allenarmi con i compagni. Ringrazio - conclude - i tantissimi amici e colleghi che in queste ore mi hanno manifestato la loro vicinanza e affetto".



