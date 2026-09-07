Bernardo Mereu nuovo Direttore tecnico del Comitato regionale Sardegna con il compito di coordinare e sviluppare l’intera attività tecnico-sportiva regionale. Mereu sarà il punto di riferimento dello staff delle quattro Rappresentative sarde – Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile –, seguendone programmazione, preparazione e attività sul territorio.

Un lavoro che assume un significato ancora più importante in vista del Torneo delle Regioni 2027 di calcio a 11, che sarà ospitato proprio dalla Sardegna. A Mereu il compito di costruire un percorso organico che accompagni le selezioni regionali verso l’appuntamento nazionale, ma anche di rafforzare durante tutta la stagione il lavoro di osservazione, formazione e valorizzazione dei giovani talenti delle società dilettantistiche dell’Isola.

Per Mereu si apre così un nuovo capitolo di una lunga carriera vissuta nel calcio sardo. Allenatore e dirigente, ha legato una parte importante del proprio percorso anche al Cagliari Calcio, dove negli ultimi otto anni ha lavorato a lungo nella crescita dei giovani ricoprendo ruoli di grande responsabilità e di direzione tecnica del settore giovanile.

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