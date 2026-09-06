L'Ilvamaddalena rafforza la difesa in vista del campionato di Eccellenza che avrà inizio sabato. Un altro difensore esterno a disposizione di mister Favarin. La società ha tesserato Jacopo Fragnelli, classe 2005, 66 presenze in serie D. Proviene dal Treviso, con precedenti esperienze nel Trastevere e nelle giovanili della Fiorentina.

© Riproduzione riservata