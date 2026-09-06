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06 settembre 2026 alle 11:28aggiornato il 06 settembre 2026 alle 11:28
Eccellenza, colpo in difesa per l'Ilva: arriva FragnelliClasse 2005, con già 66 presenze in Serie D, rinforza la rosa di mister Favarin a pochi giorni dal debutto
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L'Ilvamaddalena rafforza la difesa in vista del campionato di Eccellenza che avrà inizio sabato. Un altro difensore esterno a disposizione di mister Favarin. La società ha tesserato Jacopo Fragnelli, classe 2005, 66 presenze in serie D. Proviene dal Treviso, con precedenti esperienze nel Trastevere e nelle giovanili della Fiorentina.
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