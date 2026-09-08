L'Iglesias Calcio blinda la propria porta con un innesto giovane ma già forte di un percorso di grande spessore, come Matteo Bonifacio.

Classe 2006, Bonifacio si è formato nel vivaio del Cagliari Calcio, dove ha costruito basi tecniche solide e una mentalità moderna nel ruolo.

Ha poi arricchito il proprio bagaglio confrontandosi con piazze competitive fuori regione, vestendo le maglie di UniPomezia e Trestina.

Reattività, coraggio nelle uscite e grande personalità: queste le sue carattaristiche. Un profilo fuoriquota di assoluto valore pronto a farsi sentire e a difendere i pali del Monteponi.

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