All'Iglesias l'ex portiere del vivaio del Cagliari Matteo BonifacioClasse 2006 con già diverse esperienze alle spalle
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L'Iglesias Calcio blinda la propria porta con un innesto giovane ma già forte di un percorso di grande spessore, come Matteo Bonifacio.
Classe 2006, Bonifacio si è formato nel vivaio del Cagliari Calcio, dove ha costruito basi tecniche solide e una mentalità moderna nel ruolo.
Ha poi arricchito il proprio bagaglio confrontandosi con piazze competitive fuori regione, vestendo le maglie di UniPomezia e Trestina.
Reattività, coraggio nelle uscite e grande personalità: queste le sue carattaristiche. Un profilo fuoriquota di assoluto valore pronto a farsi sentire e a difendere i pali del Monteponi.