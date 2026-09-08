Continua la preparazione delle squadre in vista del prossimo torneo di Prima Categoria. Non fa eccezione il C.R. Arborea, neo-promosso dopo la vittoria del torneo di Seconda, dopo lo spareggio vinto contro la Busachese. C.R. Arborea che ripartirà dalle basi costruite lo scorso anno: a partire dalla guida tecnica, affidata ancora ad Alessandro Deplano, il mister della promozione. Deplano potrà contare sula conferma di gran parte del gruppo vittorioso in Seconda (Fabio Valdes, Andrea Cuccu, Marco Mureddu, Simone Obinu, Marco Beltrame, Davide Camedda, Vittorio Schioppa, Giovanni Camedda, Luigi Lungi, Umberto Oliva, Mattia Deplano, Matteo Monfrecola, Giacomo Milan e Nicola Cadoni) a cui si aggiungono diversi acquisti. Tra i nuovi figurano i ritorni di Nicola Serra e Giovanni Zirone, gli innesti di Samuele Cabras (attaccante ex Santa Giusta), Leonardo Tola (centrocampista), Andrea Atzeni (esterno), Alberto Mureddu (centrocampista), Alessandro Piovaccari, Michele Manca, Federico Nuvoli e i giovani Marco Caria, Claudio Loddo e Gianluca Pinna.

Squadra al completo e obiettivi chiari in vista della stagione, che vedrà il C.R. Arborea giocare nel girone B. «Abbiamo una rosa molto giovane», commenta il ds Francesco Ligia, «e puntiamo ad una salvezza tranquilla, studiando la categoria. Siamo un bel gruppo e ci ritroveremo in un girone contro squadre molto organizzate. I ragazzi lavorano bene, con armonia ed entusiasmo. Crediamo di aver inserito le persone giuste nei posti giusti». Ora l'attesa è per l'inizio ufficiale della stagione, previsto per il 27 settembre.

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