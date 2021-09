È l’Usinese ad aggiudicarsi la Coppa Italia Promozione. Sul neutro del Binza Manna di Thiesi, la formazione di Calledda si porta a casa il trofeo grazie alla rete realizzata al 12’ del primo tempo supplementare da Pazzola.

Un primo tempo privo di emozioni, con tre soli in porta: al 13’ ci prova Marco Mura su punizione, ma Tanca non si fa sorprendere. Nuova occasione per i biancocelesti, stavolta con Foddai, ma l’estremo difensore rossoblù respinge in calcio d’angolo. Al 27’ conclusione di Saba che finiscefuori. Nel secondo tempo, al 7’, colpo di testa di Pulina che finisce fuori. L’occasione più ghiotta per i rossoblù è al 5’ con Mastino che, a pochi passi da Nieddu, tira sull’esterno della rete. Al 18’ punizione di Piredda e colpo di testa di Saba che finisce alto. Biancocelesti pericolosi al 36’: tiro di Marco Mura e Tanca devia in angolo.

Il risultato non si sblocca e si va così ai supplementari. Al 5’ cross dalla sinistra di Mastino, colpo di testa di Nemore che centra il palo interno. Al 12’ la rete che decide la finale: Pazzola, da pochi passi, non lascia scampo a Nieddu. A tempo scaduto palo di Colombo. Al 9' minuto del secondo tempo supplementare Saba potrebbe trovare siglare la rete che avrebbe chiuso i giochi, ma Nieddu respinge con i piedi. A nulla serve il forcing finale dei biancocelesti. Espulsi Massimiliano Mura, Gianni Piredda e Giovanni Pinna.

