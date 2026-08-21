L'Usinese prepara la nuova stagione: 1-0 in allenamento contro il CoghinasTanti i tifosi sugli spalti
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L'Usinese continua la preparazione in vista della prossima stagione di Eccellenza. Ieri la squadra appena ripescata nel massimo campionato regionale di calcio, ha giocato una gara amichevole contro il Coghinas, giocando una buona gara e vincendo per 1-0 con gol di Giachero.
Una buona prova della squadra locale protagonista di una prestazione con buone trame di gioco, intensità e tante novità provate nel corso della gara. Un altro passo importante nel percorso di preparazione verso la nuova stagione. La gara si è giocata al campo “Peppino Sau” con tanti tifosi sugli spalti.