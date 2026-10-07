Divorzio tra il Latte Dolce e l'attaccante MasciaMercoledì la squadra sassarese ospita ancora il Cos per la Coppa Italia
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Si separano le strade del Latte Dolce e dell'attaccante Filippo Mascia. La società sassarese ha comunicato la rescissione consensuale del contratto con il calciatore ingaggiato questa estate dal Budoni.
Filippo Mascia ha disputato due gare da titolare (poi sostituito) e due da cambio senza realizzare gol.
Intanto mercoledì pomeriggio alle 15 va in scena una sorta di rivincita tra Latte Dolce e Cos che si affrontano ancora al Campo Principale di Sassari, ma questa volta per il secondo turno della Coppa Italia di serie D, vale a dire i trantaduesimi di finale. Domenica per il campionato ha vinto la squadra sassarese per 1-0 con rete di Sorgente nel primo tempo.