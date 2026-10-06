Promozione, il girone B ha tre regine: l'Ozierese aggancia la vettaFinisce il percorso a punteggio pieno per Monte Alma e Campanedda. Castelsardo e Coghinas restano in scia a un solo punto di distacco
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Da due che erano nel turno precedente, sono diventate tre in quest'ultimo, le squadre che guidano la classifica nel girone B, del campionato di Promozione. Alle riconfermate Monte Alma e Campanedda, si é aggiunta a quota 10 l'Ozierese; e al secondo posto, con un punto di ritardo, troviamo altre 2 rappresentanti dell'Anglona: Castelsardo e Coghinas. A voler trovare il classico pelo nell'uovo, una piccola variazione in "negativo", c’è stata: é rappresentata dal fatto, che fino alla terza giornata, le 2 di testa viaggiavano a punteggio pieno, 9 punti in 3 gare, mentre ora il trio, sebbene in date diverse, ha collezionato dei pareggi.
In ogni caso nelle prime 5 posizioni si trovano 3 Anglogalluresi: a guidare la pattuglia é il Monte Alma, che sta dimostrando sempre di più di trovarsi davvero a suo agio nella categoria superiore, e ciò non é scalfito minimamente dall'ultimo risultato di parità, ottenuto in casa, con l'altra matricola Macomer. Stanno tenendo alla grande il passo, anche il Castelsardo e il Coghinas: entrambe si sono imposte in trasferta, la prima in casa della Macomerese, l'altra sul campo del Luogosanto.
A metà classifica, con 5 punti, oltre al già citato Luogosanto, c'è anche l'Arzachena: in casa del Li Punti ha ottenuto il gol del pari al fotofinish, ma si coccola il suo goleador Donati, che in questo inizio sta andando a rete con continuità. Pari con 2 reti per parte anche per le ultime 2 da citare: Buddusò e San Giorgio Perfugas, che con il punto ottenuto vanno rispettivamente a quota 2 e 4 in classifica.