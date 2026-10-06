Coppa Italia, domani Latte Dolce-Cos: subito la rivincita del derbySi rigioca ma stavolta in palio c'è la qualificazione
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Il derby si rigioca, ma stavolta in palio c'è la qualificazione. Domani alle 15, al campo "Principale" di Sassari, Latte Dolce e Costa Orientale Sarda tornano di fronte per i trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D, a soli tre giorni dalla sfida di campionato vinta dai sassaresi.
Due squadre che si conoscono bene e che si ritrovano con stati d'animo opposti. I padroni di casa, forti del successo di domenica, puntano a ripetersi e a proseguire il cammino nella competizione. I sarrabesi ogliastrini di Francesco Loi, invece, tornano a Sassari con la voglia di voltare pagina in fretta e prendersi una rivincita immediata.
La formula non lascia margini: si gioca in gara secca e non sono previsti supplementari. In caso di parità al termine dei novanta minuti, la qualificazione si deciderà direttamente ai calci di rigore. A dirigere l'incontro sarà Piernicola Giorgino della sezione di Milano.