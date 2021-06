"Domani in casa contro la San Marco Assemini dobbiamo confermare il nostro grande momento. Siamo secondi, ma crediamo ancora alla vittoria del campionato, nella speranza sportiva di qualche passo falso dell'Atletico Uri".

Parole di Mattia Gueli, 23 anni, regista dell'Ossese e match winner domenica scorsa proprio contro i giallorossi primi in classifica, sconfitti 2-1 e ora distanti di 6 punti, in un campionato di Eccellenza con alti valori agonistici.

Domani per i bianconeri impegno infrasettimanale, ancora casalingo, contro la San Marco Assemini_ "Un errore imperdonabile sottovalutare gli avversari - aggiunge Gueli -. Ad ogni modo ne abbiamo già parlato con i compagni e affronteremo i cagliaritani come se fosse una finale. D'altronde per coltivare ambizioni di primato dobbiamo vincere tutte le rimanenti partite".

Ieri per l'Ossese seduta di massaggi, oggi allenamento leggero di rifinitura. Tra gli uomini in gran forma Davide Madeddu, 26 anni, esterno alto e all'occorrenza centrocampista offensivo. Domenica è stato suo il miglior gesto tecnico della partita, quello del vantaggio iniziale dell'Ossese: una splendida girata al volo di sinistro su cross di Dettori.

"Il traversone di Dettori era troppo invitante per non provarci - spiega Madeddu - Mi sono coordinato e ci ho provato di prima intenzione. È andata bene". Anche per il giocatore di Ottava, frazione di Sassari, la testa è rivolta alla partita di domani."Non ci sono altre possibilità, solo vincere". La partita Ossese - San Marco Assemini inizierà alle 16 al Walter Frau. Per la prima volta, dopo tanto tempo, non si svolgerà a porte chiuse.



