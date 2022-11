A 62 giorni di distanza dalla prima vittoria l’Olbia riassaggia i 3 punti, primo bottino pieno in trasferta, ai danni dell’Imolese, sconfitta questo pomeriggio 1-0, con un gran gol di Contini, nel posticipo della 12ª giornata del girone B di Serie C.

Al “Romeo Galli” decide al 20’ della ripresa l’attaccante di proprietà del Cagliari, al secondo centro in campionato dopo la rete di sabato scorso al Gubbio, rompendo l’incantesimo che vedeva prigioniera dall’esordio casalingo del 4 settembre la squadra di Roberto Occhiuzzi, rimasta in dieci a Imola all’inizio del secondo tempo per l’espulsione per doppia ammonizione di Sueva.

Il successo sui romagnoli è ossigeno puro per i galluresi, che si issano a quota 10 in classifica abbandonando l’ultimo posto, occupato adesso in solitaria dal San Donato Tavarnelle prossimo avversario, e portandosi a un punto dalla zona salvezza.

Intanto, festeggiata dalla sua curva in trasferta al “Romeo Galli”, l’Olbia si gode il meritato risultato. Buon primo tempo dei bianchi, che al 7’ si mangiano il vantaggio con Ragatzu; padroni di casa pericolosi con Fonseca, “aiutato” da un regalo di Brignani su retropassaggio ma neutralizzato in uscita da Gelmi qualche minuto dopo.

Ripresa caratterizzata dal rosso a Sueva e dal gol-vittoria di Contini, con l’Imolese che fallisce il pareggio allo scadere con Fonseca e Attys. Bene così: da martedì testa alla matricola San Donato, di scena al “Nespoli” tra 7 giorni.

