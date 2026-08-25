Masainas. È un grande appuntamento da non perdere quello che alcuni giorni vedrà in campo l'Atletico Masainas neo promosso in Promozione: giovedì 27 alle 16:30 presso lo stadio comunale di Masainas si svolgerà l’amichevole contro il Cagliari Under18. Il divertimento è assicurato.

Sarà possibile per l'allenatore Fabio Tinti valutare i nuovi acquisti che hanno irrobustito in maniera imperiosa la rosa del club vittorioso nel girone B della Prima categoria. Sarà un test fondamentale sia per il campionato che per l'imminente gara di coppa Italia contro l'altra neo promossa sulcitana Antiochense.

© Riproduzione riservata