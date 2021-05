Sarà un Atletico Uri in gran forma e molto motivato quello che affronterà domenica prossima al Nino Martinez il forte Castiadas, nella settima giornata del mini torneo di Eccellenza.

Del resto i risultati e la classifica parlano chiaro: la squadra di Massimiliano Paba è capolista a punteggio pieno (18 punti in 6 partite). I giallorossi tornano tra le mura casalinghe dopo la vittoria in trasferta a Guspini (3-1), in una partita rivelatasi per niente facile.

Il Castiadas è secondo in classifica con 10 punti, quindi a 8 dai giallorossi. Un divario già notevole, che i sarrabesi possono ridurre solo con una vittoria, se vogliono continuare a sperare nel primo posto. L'Atletico Uri sin qua ha giocato con la forza della tranquillità, conscio dei propri mezzi, ma con l'umiltà giusta per vincere le partite, rispettando tutti gli avversari.

"E sarà così anche domenica prossima - afferma Gavino Satta, dirigente storico dell'Atletico Uri e profondo conoscitore dell'ambiente calcistico isolano -. Sappiamo che il Castiadas verrà a Uri per giocarsi tutto, com'è giusto che sia. Noi però siamo in un grande momento e vogliamo approfittarne. Sono convinto, al di là del risultato, che sarà una grande partita, tra due squadre abituate ad onorare il calcio. Per ora - conclude - non voglio sentire parlare di vittoria del campionato. Mancano otto partite e contro di noi tutti si danneranno l'anima".

© Riproduzione riservata