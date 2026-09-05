Serie D, domani Cos-Monastir e Sarnese-BudoniLa Costa Orientale Sarda cerca la conferma dopo il successo in Coppa, i campidanesi puntano al riscatto. Trasferta proibitiva in Campania per i biancazzurri
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Dopo i successo di oggi dell'Ossese sul Latte Dolce, domani si giocano le altre due gare d elle squadre sarde nella prima giornata della Serie D. A Bari Sardo, alle 17, il "Mario Todde" ospita il secondo derby, che sa di rivincita: Costa Orientale Sarda e Monastir si ritrovano a sette giorni dal primo turno di Coppa, deciso dal 2-1 della squadra di Francesco Loi.
Per la società sarrabese-ogliastrina è la decima stagione in Serie D, l'ottava consecutiva; per il Monastir di Marcello Angheleddu è la seconda, dopo un esordio chiuso ai playoff. Lo scorso campionato una vittoria per parte, entrambe esterne: 3-2 la COS a Monastir, 3-1 il Monastir a Tertenia. Arbitra Marco Ghiurca di Torino, assistenti Luca Casula di Carbonia e Michele Piras di Olbia.
Chiude il Budoni, unica sarda fuori dall'isola: alle 15, allo stadio "Felice Squitieri" di Sarno, i biancoazzurri affrontano la Sarnese, che tra le mura amiche non perde dall'11 gennaio. Dirige Marco Burattini di Roma 1, assistenti Leonardo Valenti e Andrea Dobosz di Roma 2.