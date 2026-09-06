Sedici squadre, via il 13 settembre, e una geografia che non si vedeva da anni. L’Eccellenza 2026-2027 ha il baricentro spostato verso il Nord: otto società su sedici, metà esatta del girone, sono della provincia di Sassari. Quattro sono del Nuorese (due d’Ogliastra), due del Sud Sardegna, una dell’Oristanese e una sola della città metropolitana di Cagliari, il Villasimius. Ed è quello il dato: dell’area urbana del capoluogo non c’è nessuno, Ferrini, Sant’Elena, Selargius, Cus e Atletico Cagliari sono in Promozione.

Nomi importanti

È un’Eccellenza di piazze pesanti. Cinque il professionismo l’hanno conosciuto, in tutto ventuno stagioni: Tempio con tredici campionati di Serie C2, Nuoro con tre, Villacidro e Alghero con due a testa in Lega Pro Seconda Divisione tra il 2008 e il 2011, l’Ilvamaddalena con la C2 del 1988-89. I club di Alghero e Villacidro poi fallirono: quelli di oggi sono ripartiti da capo. All’Iglesias, che è la vecchia Monteponi del 1925, la C è mancata per un soffio tre volte: spareggi persi con Sancataldese (1995), Foligno (1996) e Sangiustese (2002). Un gradino sotto c’è un primato: il Calangianus ha alle spalle trentanove stagioni di Serie D, nessuna società sarda ne ha di più, in Italia è tredicesima. Dietro, la Nuorese a ventinove, poi Alghero e Iglesias a ventitré, il Tempio a ventuno, l’Ilvamaddalena a quattordici, la Villacidrese a dieci, il Lanusei a otto. E dieci di queste piazze hanno già vinto un’Eccellenza, per tredici titoli.

Le novità

All’estremo opposto tre nomi nuovi, ma nessuna matricola: il massimo campionato regionale l’hanno già visto tutte e tre, solo che non sempre si chiamava Eccellenza, nata nel 1991. Il Terralba Francesco Bellu ci torna dopo sedici anni, con sei Eccellenze alle spalle e l’Interregionale del 1990-91. L’Usinese l’Eccellenza non l’ha mai giocata, ma in cima alla piramide c’era già stata: la Promozione 1987-88, trentotto anni fa. Stesso discorso per il Bonorva: manca dal 1970-71, cinquantacinque anni, all’epoca il torneo principale era la Promozione. Ci arriva da una stagione da romanzo: Coppa Italia di Promozione vinta sul Castiadas, poi lo spareggio con la Villacidrese deciso dal gol del capitano Saba all’8’ del primo supplementare, dopo il 2-0 dell’andata e il pareggio dei conti al ritorno. Curiosità: quella Villacidrese è salita lo stesso, ripescata con l’Usinese dopo le mancate iscrizioni di Carbonia e Olbia.

Antonio Serreli

© Riproduzione riservata