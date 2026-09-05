L'Ossese firma un esordio da sogno: Latte Dolce travolto 3-0 nel derby al "Frau"Debutto da sogno per i bianconeri: Luiu, Nurra e Alberti firmano il tris che affonda i sassaresi
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Non poteva esserci battesimo migliore. All'esordio assoluto in Serie D, l'Ossese si prende il derby sassarese e lo fa nel modo più netto: 3-0 al Latte Dolce, davanti al proprio pubblico, nell'anticipo che ha aperto la prima giornata del girone G.
I bianconeri di Carlo Cotroneo entrano in campo senza alcun timore reverenziale nei confronti di un avversario che la quarta serie la frequenta ininterrottamente dal 2013/14. Il primo tempo scivola via sui binari tracciati dai padroni di casa, che trovano il vantaggio con Luiu: 1-0 all'intervallo e la sensazione che la partita possa davvero prendere una piega storica.
La ripresa conferma l'impressione. L'Ossese non si accontenta di gestire e trova il raddoppio con Nurra, il gol che spezza definitivamente le resistenze del Latte Dolce. I ragazzi di Michele Fini, attesi al varco dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Budoni, non riescono a costruire la reazione sperata e finiscono per subire anche il tris: a chiudere i conti ci pensa Alberti, che fissa il punteggio sul 3-0.
Un risultato che va oltre i tre punti. Alla vigilia Cotroneo aveva chiesto di ripartire «dalle cose positive viste in Coppa», consapevole della difficoltà del compito ma con l'ambizione di un debutto ideale: difficile immaginarne uno migliore di così. L'Ossese, eliminata al primo turno di Coppa Italia nonostante il successo esterno sull'Aranova, si presenta al campionato con una prestazione di personalità e con tre marcatori diversi, segnale di una squadra che sa colpire da più parti.
Per il Latte Dolce, invece, è un avvio in salita. Al "Walter Frau" la festa è tutta bianconera. L'Ossese ha aspettato tanto il suo debutto tra i professionisti del girone G: lo ha onorato con un 3-0 che a Ossi non dimenticheranno facilmente.