Si è aperto con i due anticipi di Usini e Villacidro il ritorno del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza. Due gare dall'esito diverso, ma con lo stesso verdetto: passano le squadre che avevano ipotecato la qualificazione all'andata.

Allo stadio "P. Sau" di Usini non c'è mai stata partita, almeno nel senso della qualificazione. Forte del 6-0 dell'andata, l'Alghero ha giocato senza pressioni e ha continuato a spingere. A indirizzare il match ci ha pensato la doppietta di Luca Scognamillo, servito in entrambe le occasioni da Bombagi, alla quale si sono aggiunti il rigore trasformato da Sagardia Lima e la rete di Pinna.

Lo stesso Sagardia Lima ha poi firmato la personale doppietta su assist di Baraye, portando il punteggio sul 5-0. L'Usinese ha trovato il modo di rendere meno amaro il pomeriggio con la rete di Michele Sanna e con un'autorete degli ospiti, che ha fissato il risultato sul 2-5.

Un passivo pesante nel punteggio, ma con l'attenuante di una gara che, dopo il 6-0 dell'andata, non aveva più nulla da dire in ottica qualificazione. L'Alghero passa il turno con un complessivo 11-2 e una prova offensiva che non lascia dubbi sulle ambizioni della squadra.

Ben diverso il copione al comunale di Villacidro. Il Terralba Francesco Bellu si è presentato alla gara di ritorno con due gol da recuperare e ha giocato la partita che serviva, trovando il vantaggio con Piras. Un gol che ha riaperto i giochi e tenuto in bilico la qualificazione fino alla fine.

Non è bastato. La Villacidrese, che all'andata si era imposta 2-0 in trasferta, ha retto l'urto e si è qualificata per un solo gol di scarto: 2-1 il computo complessivo. Sconfitta in casa, ma turno superato. Il turno prosegue domani alle 17 con Lanusei-Tortolì, Iglesias-Villasimius, Bonorva-Atletico Uri, Santa Teresa Gallura-Ilvamaddalena e Taloro-Nuorese.

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