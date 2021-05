Clamoroso al Castiadas. La società ha esonerato in giornata l'allenatore Antonio Prastaro dopo i tre pareggi consecutivi firmati in questa seconda fase del campionato di Eccellenza. La comunicazione al tecnico cagliaritano è arrivata in serata.

Un colpo di scena in vista della gara di domenica prossima in casa contro il Bosa. Partito con grandi obiettivi, il Castiadas non ha confermato sul campo i pronostici della vigilia, conquistando solo tre punti in altrettanto gare. L'ultimo pareggio ieri a Nuoro.

La società ha quindi deciso di cambiare. Nelle prossime ore si conoscerà il nome del nuovo allenatore.

