Un nuovo scontro salvezza attende il Santa Teresa, di scena domani a Tortolì per la seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Reduce da tre vittorie, la squadra di Fabio Levacovich si presenta al Fra Locci per proseguire nella serie positiva.

Nella consapevolezza che un successo varrebbe il sorpasso ai danni dell’avversario, che in classifica con 19 punti precede i galluresi a +2. “È un altro scontro diretto, che affrontiamo in un momento brillante: a Tortolì si va col piglio giusto, sapendo che ci aspetta una partita molto difficile contro una squadra forte, che viene come noi da alcuni risultati positivi”, interviene Levacovich alla vigilia.

«Temevo un po’ la sosta invernale: dopo due vittorie, e soprattutto dopo la partita con l’Atletico Uri prima di Natale il rischio che i ragazzi si potessero rilassare c’era”, fa un passo indietro l’allenatore del Santa Teresa, che domenica ha battuto il Sant’Elena ultimo della classe al Buoncammino con un netto 3-0. “Invece, la squadra è tornata al lavoro carica ed entusiasta, vogliosa di assimilare quello che propongo negli allenamenti».

I risultati, si sa, alimentano l’autostima. «Credo in quello che possono fare i ragazzi, che hanno iniziato a credere in se stessi, e la società è molto presente, e ci supporta in tutto e per tutto. Poi magari a Tortolì ci capita la giornata storta, o loro sono più bravi di noi e vincono meritatamente, ma adesso percepisco una solidità e un coraggio che prima non c’era, e che sul piano dell’atteggiamento fa la differenza».

Per la cronaca, prima della sosta del 25 gennaio per la finale di Coppa Italia tra Iglesias e Tempio – che si giocano il trofeo regionale ma anche l’accesso alla fase nazionale che può aprire le porte della Serie D – al Buoncammino sabato prossimo è in programma il derby col Tempio. Ma se ne riparlerà da lunedì.

Tortolì-Santa Teresa sarà diretta dall’arbitro Enrico Picca di Cagliari (assistenti Giuseppe Puddu e Francesco Carta della sezione di Oristano): fischio d’inizio alle 15.

