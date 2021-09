Inizia nel peggiore dei modi il campionato del Thiesi che, al Binza Manna, si fa battere per 2-0 da un buon Calangianus già in forma campionato. Il vantaggio degli ospiti arriva al 15’ del primo tempo: colpo di testa di Milia e Delogu battuto.

La reazione dei neroverdi non si fa attendere: ci prova Ledda al 17’, ma la sua conclusione termina fuori. Al 29’ è Solinas a cercare la via del pareggio, ma Gobbi devia in angolo.

Dura poco, però lo sfogo del Thiesi, non ancora in condizione, e il Calangianus cerca la strada del raddoppio: al 32’ Delogu, sicuramente il migliore in campo della formazione allenata da Gian Mario Rassu, devia in angolo una punizione calciata da fuori area da Tusacciu. Sugli sviluppi del corner, dopo una serie di rimpalli in area, Cissè fallisce la più facile delle occasioni. Quest’ultimo si ripete al 40’, ma il numero uno del Thiesi non si fa trovare impreparato.

Nella ripresa ancora Calangianus protagonista: al 5’ ci prova Sechi, ma è ancora bravo Delogu nella respinta. Al 10’ palo di Torresi. Quest’ultimo, al 15’, serve con un ottimo passaggio Sechi, ma Delogu si supera ancora una volta. Pochi minuti dopo, punizione di Torresi che sfiora il palo. A tempo scaduto, ci pensa Melis a chiudere i giochi.

Nel nuovo terreno di gioco di via Torralba, la Lanteri Sassari e il San Teodoro si dividono la posta in palio. La partita finisce 0-0.

