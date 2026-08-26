Il Bosa calcio programma il campionato: ecco i primi nomi tra rosa e staffDefiniti i movimenti di mercato tra centrocampo, difesa e attacco
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Il Bosa prepara la nuova stagione, tra conferme e nuovi arrivi: Alessandro Unali centrocampista 2004, Claudio Fadda centrocampista 2002, Nicola Urgu difensore 2009, Simone Soddu centrocampista 2009, Matteo e Nicolò Schiattarella centrocampista e attaccante 2008, Simone Ledda attaccante 2009, Elio cossu difensore 2002, Ferdinando Pinna difensore 98, Gabriele Angotzi difensore 2009, Andrea Laurenza difensore 2009, Francesco Addis staff prima squadra , Piermario Mocci preparatore dei portieri.