Il Bosa prepara la nuova stagione, tra conferme e nuovi arrivi: Alessandro Unali centrocampista 2004, Claudio Fadda centrocampista 2002, Nicola Urgu difensore 2009, Simone Soddu centrocampista 2009, Matteo e Nicolò Schiattarella centrocampista e attaccante 2008, Simone Ledda attaccante 2009, Elio cossu difensore 2002, Ferdinando Pinna difensore 98, Gabriele Angotzi difensore 2009, Andrea Laurenza difensore 2009, Francesco Addis staff prima squadra , Piermario Mocci preparatore dei portieri.





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