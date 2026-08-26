La prima trasferta stagionale in terra laziale ha regalato all’Ossese il passaggio del turno e l’accesso alla fase successiva della competizione. Ora, avendo disputato in trasferta la gara secca del turno Preliminare, l’Ossese avrà la chance di giocarsi in casa la prossima partita domenica contro il 𝗖𝗲𝗿𝘁𝗼𝘀𝗮 𝗩𝗶𝗴𝗼𝗿 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗮𝗻𝗼, che in futuro riprenderà lo storico nome di Viterbese e che ha battuto nel turno precedente l’Anzio per tre reti a zero.

La formula sarà la medesima: gara secca, con eventuali calci di rigore in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, senza insomma i tempi supplementari. Chi vince passa ai trentaduesimi di finale in programma a ottobre. Ci aspettiamo entusiasmo e grande pubblico per questo esordio casalingo dell’Ossese, in programma per Domenica 30 Agosto ore 19.00 allo Stadio Walter Frau. Sarà l’antipasto di lusso in attesa,ovviamente, del Campionato ormai vicinissimo.

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