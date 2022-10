Il Comitato Regionale ha definito il format della post season di calcio sardo. Playoff solo in Eccellenza: seconda contro quinta e terza contro quarta, con qualificazione diretta in caso di almeno sette punti di distacco, gara secca sia per le semifinali (in casa della meglio piazzata) sia per la finale (in campo neutro), con la squadra classificata meglio che passa in caso di pareggio al termine dei supplementari.

Dalla Promozione alla Seconda Categoria niente playoff, viene stilata soltanto la graduatoria dei ripescaggi come nella scorsa stagione. Nel massimo campionato regionale, in Promozione e Prima Categoria retrocedono direttamente le ultime tre, playout andata e ritorno fra quartultima e quintultima (che gioca il ritorno in casa e passa in caso di parità, senza né regola del gol doppio in trasferta né supplementari), annullati in caso di distacco maggiore o uguale a sette punti.

Gli anticipi. Definite le partite, a cominciare dal prossimo weekend, che fanno parte del progetto di anticipi al sabato per tutto il mese di ottobre. In Eccellenza l'8 Bosa-Carbonia e Villacidrese-Ferrini, il 15 San Teodoro-Calangianus, il 22 quasi tutto il programma dell'undicesima giornata con Bosa-San Teodoro, Calangianus-Sant'Elena, Ghilarza-Villacidrese, Latte Dolce-Taloro Gavoi, Li Punti-Lanusei, Monastir-Ferrini, Nuorese-Iglesias e Ossese-Tharros, con Budoni-Arbus che resta l'unica domenica 23. In Promozione l'8 Asseminese-La Palma, Castiadas-Orrolese e Guspini-CUS Cagliari nel Girone A, Arborea-Tonara, Santa Giusta-Barisardo, Terralba-Abbasanta e Tortolì-Idolo nel B, Macomerese-Usinese e Stintino-Lanteri Sassari nel C, il 15 solo sette partite con Andromeda-Castiadas, CUS Cagliari-Asseminese e Orrolese-Guspini nell'A assieme a Buddusò-Bonorva, Lanteri Sassari-Macomerese, Porto Torres-Thiesi e Sennori-Coghinas, il 22 appena quattro con Selargius-Atletico Cagliari nell'A, Arborea-Paulese e Santa Giusta-Atletico Bono nel B, Usinese-Thiesi nel C.

