Inarrestabile marcia della Ferrini vittoriosa anche a Bosa per 2-1. La squadra di Sebastiano Pinna vola verso la serie D distanziando ulteriormente il Taloro, costretto al pari (3-3) dall'Ossese. Pari anche tra Budoni e Porto Rotondo. Vittoria invece del Ghilarza sul Sant'Elena per 1-0. Pari (1-1) tra Guspini e Li Punti. Travolgente la Villacidrese che ha espugnato in campo dell'Assemninese imponendosi per 5-0. La Nuorresre è tornata al successo piegato l'Arbus per 3-1Non si sono giocate Monastir-Idolo e Ilva-Castiadas.

Promozione A. Continua irresitibile la marcia di Monteponi e Villasimius, prima e seconda del girone A della Promozione. Il Villasmius si è imposto per 3-0 sull'Orrolese La Monteponi ha battuto per 2-0 il Cortoghiana. L'Atletico Cagliari ha espugnato il campo dellAndromeda per 1-0. Vincono anche la Palma sulla Fermassenti (2-0), il Selargius a Villamassargia (1-2), La Sigma sul Gonnos (1-0), il Quartu 2000 sul Narcao (4-0).

Girone B. Vince la Tharros per 4-0 a Buddusò e vince anche l'Arborea, 3-0 col Fonni. Successo anche della Paulese (3-0 al Seulo, della Macomerese (3-1 al Samugheo), il Tonara (4-0 sul Bonorva), il Sadali (211 al Tortolì) e l'Ozierese (2-1 alla Bittese).

Girone C. Cade il Tempio piegato per 1-0 dallo Stintino mentre il Calangianus piega per 2-0 il Porto Torres. Vincono il Lantieri per 3-2 sul Luogosanto, l'Oschier4se (3-0) sul Valledoria e l'Usinese per 3-2 sul San Teodoro. Pari (0-0) fra Posada e Siniscola. Pari (1-1) tra Thiesi e Porto Cervo

© Riproduzione riservata