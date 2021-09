Vincono in trasferta Castiadas e Ferrini nella prima giornata del campionato di Eccellenza. Vittorie anche per il Sant’ Elena a Monastir e il Taloro a Ghilarza.

Il Castiadas ha espugnato il campo del Bosa per 2-0 (la gara si è giocata a Pozzomaggiore) con reti di Scioni e Villa. Successo della Ferrini a Nuoro per 2-0 con gol di Podda e Argiolas.

Vittoria per 4-3 del Guspini sul Porto Rotondo (doppietta di Ruzzittu, reti di Fernandez, Floris, Uccheddu e Pedoni). Il Sant' Elena ha invece espugnato Monastir per 3-2 (Melis, Mura, Magnin, Falciani Mboup). La Villacidrese si è imposta sul Li Punti per 2-1, reti di Figos, Piras e Oggiano.

Pari fra Budoni e Arbus (2-2) e fra Ossese e Ilva (0-0).

