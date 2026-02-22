È di cinque feriti, di cui due trasportati in codice rosso, il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 2.30 sulla statale 131, nel territorio di Sestu. Un’auto con cinque persone a bordo si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento nei pressi della rivendita di Mondo Convenienza. Alla guida c’era un ragazzo, con lui quattro donne. Tutti sono rimasti feriti e sono stati estratti dall’abitacolo dai vigili del fuoco, intervenuti insieme al personale del 118 con più ambulanze.

I cinque occupanti sono stati trasferiti in ospedale: due, in codice rosso, al Ospedale Brotzu di Cagliari. Fortunatamente nessuno risulterebbe in pericolo di vita. Restano da chiarire le prognosi dei più gravi, mentre gli altri tre se la sono cavata con ferite e contusioni lievi.

Ieri notte, invece, un altro grave incidente si è verificato sulla provinciale 23 a Senorbì, nel tratto di strada che si collega ad Arixi. Una Audi è finita fuori strada con il conducente che è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Dopo l’allarme dato da un altro automobilista, sul posto sono intervenuti i carabinieri e una ambulanza del 118 che ha portato il ferito in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. Il paziente è arrivato al pronto soccorso verso le 23 e la sua prognosi ancora non è stata sciolta

