Domani, mercoledì, prima occasione per l'Atletico Uri per scalare la Serie D. Si gioca infatti il turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza che vede la capolista sul campo del Bosa, ultimo della classe, ma non da sottovalutare.

A Uri c'è voglia di arrivare subito alla Serie D, ormai certa. Una gran bella soddisfazione per la società, per l'allenatore Massimiliano Paba, i giocatori, i tifosi.

Mercoledì si giocano anche Castiadas-Nuorese, San Marco-Guspini e Ossese-Porto Rotondo. L'inizio è previsto per le 16.

A Castiadas c'è attesa per l'arrivo della Nuorese dell'ex Cagliari Marco Sanna. La squadra sarrabese ha raggiunto il terzo posto in classifica che ora vuole consolidare.

© Riproduzione riservata