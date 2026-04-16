Sabato, al campo “Pino Cuccureddu”, con fischio d’inizio alle 15:30, l’Alghero – già promosso da tempo in Eccellenza – saluterà il proprio pubblico nella sfida contro l’Arzachena, valida per la trentatreesima e penultima giornata del girone B di Promozione.

La squadra allenata da Mauro Giorico va a caccia della trentatreesima vittoria stagionale, per impreziosire un campionato dominato a suon di record: finora ha concesso appena tre pareggi, con un attacco travolgente da 104 reti segnate e solo 22 subite. Numeri che raccontano meglio di ogni altra cosa la superiorità mostrata durante tutta la stagione. L’Arzachena, dal canto suo, occupa la settima posizione e cercherà di chiudere al meglio il torneo.

Domenica, alle 16, si disputeranno tutte le altre gare. Il Bonorva, praticamente certo dell’accesso diretto alla finalissima playoff, sarà impegnato sul campo del Thiesi in una sfida utile soprattutto per mantenere ritmo e condizione in vista dell’ultimo atto.

Grande attenzione sarà però rivolta alla zona salvezza, dove diversi verdetti sono ancora da scrivere. La classifica, dal tredicesimo al penultimo posto, vede Li Punti e Bosa a quota 36 punti, seguite da Stintino (33), Ghilarza (30) e Atletico Bono (28). Due di queste squadre disputeranno i playout, mentre altre due accompagneranno il Tuttavista nella retrocessione diretta in Prima Categoria.

Sfide decisive attendono le formazioni coinvolte: il Bosa sarà di scena a Borore contro la Macomerese, mentre il Li Punti ospiterà il Campanedda. Trasferta delicata per il Ghilarza sul campo dell’Ozierese, mentre l’Atletico Bono guidato da Celestino Ciarolu riceverà l’Usinese.

Completano il programma della giornata le gare San Giorgio Perfugas-Luogosanto e Stintino-Castelsardo, anch’esse con punti pesanti in palio.

© Riproduzione riservata