La stagione del campionato regionale “Allievi Under 17” 2025/2026 entra nella sua fase più attesa: quella che assegnerà il titolo di Campione regionale. Dopo mesi di sfide nei gironi “A” e “B”, sono quattro le squadre che hanno conquistato l’accesso alle finali: Calcio Pirri e Ferrini Cagliari per il Girone “A”, Alghero e Li Punti Calcio per il Girone “B”.

Il format prevede semifinali play-off con gare di andata e ritorno, in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Ferrini Cagliari e Alghero: primo atto domenica 19 aprile alle ore 11:00 sul campo “Piero Polese” di Cagliari, ritorno fissato per il 26 aprile, sempre alle 11:00, al “Pino Cuccureddu – Maria Pia” di Alghero. Un confronto che mette di fronte la solidità della seconda classificata del Girone “A” e la continuità della capolista del Girone “B”.

Parallelamente, si giocherà l’altra semifinale tra Li Punti Calcio e Calcio Pirri. L’andata è in programma il 19 aprile a Sassari, sul campo “Li Punti”, mentre il ritorno si disputerà il 26 aprile a Cagliari, al “Mulinu Becciu”. Anche in questo caso, riflettori puntati sull’equilibrio tra due squadre che hanno dimostrato qualità e organizzazione durante tutta la stagione.

Il regolamento è chiaro: accederà alla finale la squadra che, nell’arco dei 180 minuti, avrà segnato più reti. In caso di perfetta parità complessiva, non conteranno i gol in trasferta e non sono previsti tempi supplementari: a qualificarsi sarà la formazione meglio classificata nel proprio girone.

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