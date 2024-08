Il weekend appena cominciato è l'ultimo senza partite di calcio regionale (giocano, a livello nazionale, le prime sarde impegnate nella Coppa Italia di Serie D). Ma dal prossimo torna a rotolare il pallone anche dall'Eccellenza in giù, con l'andata del primo turno di Coppa Italia. Rispetto al programma annunciato due settimane fa, sono stati invertiti tre accoppiamenti fra casa e trasferta. Per la Coppa Italia Eccellenza Villasimius-Barisardo si giocherà domenica 1 settembre all'Is Casas, con ritorno domenica 8 al Lixius di Lanusei; Taloro-Nuorese avrà le stesse date con andata a Gavoi e ritorno al Frogheri. L'andata di Calangianus-Tempio, invece, cambia orario e prenderà il via alle 18 (le altre partite, salvo ulteriori modifiche, avranno come calcio d'inizio le 17). Nella coppa di Promozione sarà Tonara-Ovodda l'1 settembre e Ovodda-Tonara l'8.

Il programma. Per la Coppa Italia Eccellenza il primo turno aggiornato vede quindi Carbonia-Iglesias, Ferrini-Monastir, Villasimius-Barisardo, Taloro Gavoi-Nuorese, Ghilarza-Ossese, Li Punti-Alghero, Calangianus-Tempio e San Teodoro-Budoni. La prima squadra indicata gioca l'andata in casa domenica 1, ritorno a campi invertiti l'8 mentre il 15 inizia il campionato. In Coppa Italia Promozione gare secche (stesse date del primo turno di Eccellenza) Arzachena-Luogosanto, Coghinas-Castelsardo, Sennori-Lanteri Sassari, Stintino-Usinese, Buddusò-Atletico Bono, Siniscola-Tuttavista, Bosa-Bonorva, Macomerese-Abbasanta, Tonara-Ovodda, Idolo-Tortolì e Lanusei-Baunese. Poi i triangolari: Castiadas-Sant'Elena (riposa il Selargius), Pirri-Atletico Cagliari (riposa il CUS Cagliari), Uta-Villamassargia (riposa l'Atletico Masainas), Guspini-Villacidrese (riposa l'Orrolese) e Terralba-Arborea (riposa la Tharros). La prima giornata si gioca domenica 1 settembre, mercoledì 4 in campo chi riposava alla prima e la perdente del primo incontro (o, in caso di pareggio, la squadra in casa), domenica 8 la gara rimanente (tutte alle 17). Passa la prima di ogni girone, in caso di parità di punti si contano differenza reti, gol segnati ed eventualmente sorteggio (quest'ultimo si fa anche in caso di completo arrivo in parità a tre).

© Riproduzione riservata