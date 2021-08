Si rafforza il Castiadas per affrontare un campionato di Eccellenza con diverse squadre in grado di puntare alla D come la Nuorese, l'Ossese, la Ferrini. Il presidente Celestino Recupito ha raggiunto ora l'accordo del difensore brasiliano Igor Brondani (classe 1995), originario di Cruz Alta. Nell’ultima stagione ha giocato nella prima divisione venezuelana col Monagas. Nella sua terra ha indossato le maglie di Marcilio Dias, Concordia, Atletico MG., Boa Esporte e Chapecoense. Ingaggiato anche il trequartista argentino Facundo Ricardo Scurti (1997). Ha già giocato in Italia con la Bovalinese, prima in Islanda col l’IR e in Spagna con Velez, Ciudad Lucena, Villacarrillo, Alhaurino, Sebadell e Marbella.

Dal Muravera arriva l’esterno destro di difesa Gioele Zedda (2001), ex Carbonia, Samassi e giovanili del Cagliari. In precedenza erano stati tesserati il difensore centrale Rafael Henrique Zuchi, l’esterno sinistro, ex Budoni e Nuorese, Giacomo Santoro (classe 1997), Alessio Cardia (2002), difensore centrale, ex Ghilarza, Arzachena e Olbia, e Christian Ruggeri (1999), centrocampista proveniente dal Sant’Elena. Completato lo staff tecnico. Il vice di Perra è Stefano Pani, il preparatore dei portieri Bruno Troia e il preparatore atletico Tore Ladu.

