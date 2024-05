Finito il campionato di Serie D, la Cos non si ferma e va avanti con uno stage per giovani talenti, in vista della pianificazione della prossima stagione calcistica.

Il 31 maggio alle ore 16.30, si terrà uno stage dedicato agli atleti nati negli anni 2008, 2009 e 2010. È obbligatorio presentare il certificato medico e il foglio di esenzione agli infortuni, oltre il nullaosta di eventuali società di appartenenza.

L'appuntamento è al campo Is Arranas di Tertenia. Quest'anno in squadra hanno esordito in Serie D diversi giovani soprattutto nella seconda fase della stagione.

