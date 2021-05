Nelle prossime due partite, Guspini fuori casa e Castiadas tra le mura amiche, si gioca una buona fetta di campionato di Eccellenza l'Atletico Uri, regina solitaria del girone. I giallorossi allenati da Massimiliano Paba, dalla ripresa del torneo, sono a punteggio pieno con 15 punti in 5 partite. L'Ossese, seconda in graduatoria, è staccata di 6 punti a quota 9, segue il Castiadas con 7 punti e con 6, appaiate al quarto posto, la San Marco Assemini e proprio il Guspini, il prossimo avversario della capolista, che se vorrà ancora coltivare qualche speranza di rilanciarsi tra le prime in classifica, domenica in casa avrà a disposizione solo una possibilità: vincere. Compito però arduo. L'Atletico Uri sin qua si è dimostrata compagine quadrata in tutti i reparti, in grande forma atletica e soprattutto umile. E infatti predica umiltà il direttore sportivo Tore Zuri, uno degli architetti della squadra."Non abbiamo vinto nulla e sono troppi anni nel calcio per sentirmi al sicuro.- afferma il dirigente - Siamo primi, e questo ci riempie di grande soddisfazione. Sinora è stato fatto un ottimo lavoro a cui hanno contribuito tutti: giocatori, società, staff tecnico e tifosi. Ma non siamo nemmeno a metà percorso. Certo - continua Zuri - i prossimi due esami con Guspini in trasferta e Castiadas in casa potranno dirci qualcosa di più. Domenica andremo a Guspini consapevoli che sarà una partita molto dura, contro avversari che contro di noi daranno giustamente tutto. Per cui - conclude - dobbiamo rimanere concentrati e non sottovalutare nessuno, se vogliamo raggiungere i nostri obbiettivi". L'Atletico Uri si dovrebbe presentare a ranghi completi. La preparazione in settimana è proceduta senza particolari intoppi. Questo pomeriggio al Nino Martinez esercizi ginnici e partitella a ranghi ridotti.

© Riproduzione riservata