Gabriele Zappa ha giocato per intero Cagliari-Genoa di stasera. Una partita di corsa per lui, ma come i suoi compagni non è riuscito a incidere in fase offensiva. «Sull’ultimo passaggio dobbiamo lavorarci perché non stiamo segnando molto, ma ripartiamo dal non prendere gol che è importante», afferma nel post partita. «Stiamo dimostrando di essere solidi dietro, c’è mancato qualcosa ma più una questione mentale che di modulo».

Primo non perdere. Per Zappa lo 0-0 di stasera, contro la vice capolista, ha comunque un valore: «Quando non possiamo vincere è sempre meglio portare a casa qualcosa. Dalle mie parti si dice “piuttosto che niente è meglio piuttosto”. Paura di perdere no, non abbiamo rischiato molto e nel secondo tempo potevamo portarla a casa. Purtroppo l’episodio di Luvumbo per un centimetro non è stato rigore e non è andata a buon fine».

Obiettivo chiaro. Zappa si augura che domenica alle 15, in casa del Brescia dell'ex Massimo Cellino, possa arrivare il riscatto per il Cagliari: «Ci aspettavamo una partita un po’ sporca. Loro sono una squadra forte e volevano venire a fare risultato, dovevamo entrare in campo decisi e determinati. Adesso andiamo a Brescia e cerchiamo di ripetere il risultato dell’andata, per prenderci tre punti e ritrovare la vittoria in trasferta».

