La prima volta di Gabriele Zappa. Alla presenza numero 70 in Serie A, tutte col Cagliari, è arrivato il primo gol: decisivo, da subentrato, per avere la meglio sul Genoa e prendersi altri tre punti. «Dovrò andare a cena coi compagni e mi toccherà pagare», scherza su come potrà festeggiare la rete da tre punti.

«Sono contentissimo per il primo gol, un'emozione unica. È quello che aspettavo da bambino, me l'aveva predetto la mia ragazza oggi che avrei segnato. Ma bisogna fare i complimenti alla squadra, vedi Scuffet che ci ha salvati alla fine. Dobbiamo continuare così perché abbiamo appena iniziato e non ci vogliamo fermare, la Serie A è tostissima e dobbiamo dare il 110% ogni partita». Per Zappa un'altra prova decisiva, dopo l'assist per il gol di Pavoletti a Bari valso la promozione.

Il ringraziamento

Zappa dà molto valore a Ranieri, per il lavoro fatto in questo 2023. «Ci aveva detto di non prendere gol, purtroppo non ci siamo riusciti ma si è visto che siamo ordinati. Da quando è arrivato lui non ha mai sbagliato nulla, ci affidiamo al 100% e lo seguiamo. Peccato per aver subito gol ma ci prendiamo i tre punti, andiamo sempre dietro a quello che dice perché poi si avvera. Dobbiamo continuare ad ascoltarlo: ci salveremo».

