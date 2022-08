“Walter Mazzarri al Mondiale in Qatar, come guida tecnica della Nazionale del Marocco”.

A lanciare l’indiscrezione sull’ex tecnico del Cagliari sono alcuni media in lingua araba, tra cui Al Araby.

Mazzarri, dicono i rumors, è attualmente libero e sarebbe in trattativa con la Federazione marocchina, che è in cerca di un nuovo ct per sostituire Vahid Halilhodzic.

Sempre secondo quanto riportato dai media marocchini, Mazzarri sarebbe sbarcato personalmente a Rabat per incontrare i vertici della Federazione e perfezionare l'accordo.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata